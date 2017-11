Bayern München klopt Borussia Dortmund in Duitse kraker en komt steviger aan de leiding

Bayern München heeft in één klap haar voorsprong op Borussia Dortmund in de Bundesliga verdubbeld. De landskampioen ging met 1-3 winnen in het Signal Iduna Park, al was die zege gevleid. Robben, Lewandowski en Alaba straften de inefficiëntie van de geelzwarten genadeloos af, al kon Bartra in het slot nog milderen met een fraai doelpunt.

Het was de thuisploeg die het beste aan de wedstrijd begon, maar Bayern groeide in de wedstrijd en kwam na iets meer dan een kwartier uiteindelijk op voorsprong via Arjen Robben,

.@ArjenRobben, de best scorende Nederlander ooit in de Bundesliga...⚽🙌 #93 pic.twitter.com/cO3rzZnWQ2 — Play Sports (@playsports) 4 november 2017

Dortmund was van slag en prikte nadien een paar keer venijnig tegen, maar kon niet scoren. Aan de overkant deed ex-speler Robert Lewandowski dat wel met een fantastisch hakje: aan de rust stond het 0-2.

127 - @FCBayernEN is undefeated in 127 games when they led at halftime (W118 D9) - the last loss was in Cologne 2011 (2-3 after 2-0). Power. — OptaFranz (@OptaFranz) 4 november 2017

De Borussen gaven zich niet zomaar gewonnen, maar halverwege de tweede helft zette Alaba de 0-3 op het bord. Dortmund bleef jagen en kon vlak voor het einde uiteindelijk toch meer dan verdiend scoren dankzij fraai teamwerk, afgewerkt door Marc Bartra: 1-3 was de eindstand. In het slot viel er ook nog een bizar moment te noteren toen scheidsrechter Tobias Stieler zich blesseerde...

Daarom word je dus scheidsrechter en geen voetballer... pic.twitter.com/7bEndkFTkX — Play Sports (@playsports) 4 november 2017

Door het verlies van Dortmund kreeg RB Leipzig een uitgelezen kans om over de Borussen naar plek twee te springen, wat de vicekampioen thuis ook prompt deed tegen nummer vijf Hannover 96. Jonathas had de bezoekers vlak voor het uur nochtans op voorsprong gebracht, maar Yussuf Poulsen en Timo Werner konden een puntenverlies alsnog verijdelen in de slotfase.

In het klassement leidt Bayern met 26 punten. RB Leipzig is tweede met 22 eenheden, terwijl Borussia Dortmund en Schalke 04 de derde plek delen met elk 20 punten.