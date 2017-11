Ongelofelijk: Dortmund komt 4-0 voor in Ruhrderby, maar Schalke realiseert ultieme comeback in extra tijd

In een knotsgekke Ruhrderby hebben Borussia Dortmund en rivaal Schalke 04 de punten gedeeld. Nochtans stonden de Borussen na amper een half uur al 4-0 voor, maar in de tweede helft stortte het geel-zwarte kaartenhuisje volledig in. Burgstaller en Harit zorgden voor de doelpunten van de hoop en na een rode kaart van Aubameyang realiseerden de bezoekers in een knotsgekke slotfase met zeven extra minuten voor de ultieme comeback. Waanzinnig.

Na twaalf minuten opende Pierre-Emerick Aubameyang de score en geen kwartier later leek Schalke 04 af te stevenen op een ware pandoering na een owngoal van Stambouli en treffers van Götze en Guerreiro. Match gespeeld, toch?

Maar in een op het eerste gezicht overbodige tweede helft, realiseerde Schalke 04 alsnog het onmogelijke. Vlak na het uur scoorden Burgstaller en Harit eerredders. Maar die zorgden wel voor extra hoop en na een tweede gele kaart van Aubameyang in de 72ste minuut kantelde de wedstrijd volledig. Met een geweldige dribbel maakte Caligiuri de 4-3 en in de 94ste minuut buffelde Naldo de onwaarschijnlijke gelijkmaker binnen. Dortmund bleef verweesd achter, terwijl ze bij Schalke het delirium nabij waren.

Foto: Photo News

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS