Scorende Thorgan Hazard pakt scalp van Bayern, De Camargo scoort twee keer in derby

Thorgan Hazard was zaterdagavond beslissend voor Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach stuntte met een 2-1 zege tegen Bayern München.

Hazard (39.) opende met een penalty in de rechterbenedenhoek de score, Matthias Ginter zorgde voor de 2-0. Bayern kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Arturo Vidal (74.). Het is de eerste nederlaag van Bayern sinds Heynckes er trainer is.

In Italië haalde Chievo, met Samuel Bastien de hele wedstrijd op het middenveld, het met 2-1 van SPAL. Boštjan Cesar maakte eerst nog een owngoal, maar met twee doelpunten zette Roberto Inglese dat nog helemaal recht.

Venlo speelde in de Nederlandse Eredivisie thuis 3-3 gelijk tegen Willem II, Bartholomew Ogbeche lukte een hattrick voor de bezoekers. Leroy Labylle bleef op de bank bij de thuisploeg, Ismail Azzaoui (46.) en Jordy Croux (79.) vielen in bij Willem II.

Igor De Camargo tot slot scoorde in Cyprus twee keer (24., 81.) voor zijn ploeg Apoel Nicosia, dat met 6-1 won van Olympiakos Nicosia.