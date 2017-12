Thorgan Hazard krijgt rammeling om de oren van Origi en Casteels

Brussel - Wolfsburg heeft zondag met een klinkende 3-0 zege tegen Borussia Mönchengladbach een punt gezet achter de veertiende speeldag in de Duitse Bundesliga.

De Wolven, met Divock Origi op de rechterflank en Koen Casteels tussen de palen, namen een vliegende start. Yunus Malli brak de ban in de vierde minuut. Twintig minuten later zette Daniel Didavi de 2-0 op het scorebord met een knappe stift. Mönchengladbach kwam na een halfuur beter in de wedstrijd. De Borussen troffen twee keer raak, maar beide doelpunten werden afgekeurd wegens buitenspel. Op slag van rust liet Thorgan Hazard, die 82 minuten meespeelde, de aansluitingstreffer liggen.

In de tweede helft besliste Josuha Guilavogui (71.) de wedstrijd met een vlam in de winkelhaak vanop zo’n 30 meter. Casteels hield met enkele goede reddingen zijn netten schoon, Nany Dimata kwam niet van de bank. In de stand liet Gladbach de kans liggen om naar de tweede plaats te klimmen. De Borussen (24 ptn) blijven op de vierde plaats staan. Wolfsburg (17 ptn) stijgt naar de elfde stek.