Thorgan Hazard schittert en zorgt voor heropstanding Gladbach met goal en assist

Brussel - Thorgan Hazard heeft Borussia Mönchengladbach vrijdagavond in de Duitse Bundesliga met een assist en een doelpunt voorbij Hamburg geloodst. De Borussen wonnen de openingswedstrijd van de zeventiende speeldag met 3-1.

Hazard (9.) rondde knap samenspel met Raffael netjes af in de binnenkant van het zijnet. In de tweede helft zorgde Andre Hahn (53.) voor de gelijkmaker, meteen nadat Hazard aan de overzijde de 2-0 had laten liggen. Raffael stelde echter orde op zaken en scoorde na zijn assist voor Hazard ook nog twee keer. Bij de 3-1 werkte hij opnieuw samen met Hazard. De Rode Duivel kwam alleen voor doel, omspeelde de doelman en legde het leer panklaar voor de aanstormende Raffael. Mönchengladbach rukt op naar een voorlopige vierde plaats, Hamburg is zestiende.