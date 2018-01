Bayern Müchen bibbert tot het einde, maar dan schildert James de bal er héérlijk in

Bayern München had het vrijdag niet onder de markt op bezoek bij Leverkusen. In de eerste wedstrijd na de winterstop won Bayern dan wel met 1-3, het bleef tot in de toegevoegde tijd nagelbijten in de BayArena. James Rodriguez nam alle twijfels weg met deze knappe vrije trap, perfect in de bovenhoek… Zo blijft Bayern riant op kop in de Bundesliga, het heeft voorlopig 14 punten meer dan eerste achtervolger Schalke.

Bayern nam de wedstrijd in Leverkusen al snel in handen. Ribery kreeg al na vier minuten een grote kans, maar zag de bal gekeerd door een verdediger. Aan de overkant probeerde Leon Bailey wat te forceren, maar de jonge Jamaicaan kreeg de bal er niet in. Ook zijn ploegmaat Dominik Kohr had geen geluk, hij kopte de bal maar net naast.

Omgekeerde Robben

Na een half uur spelen brak Bayern dan toch de ban, na flauw verdedigen op een hoekschop fusilleerde Javi Martinez doelman Leno van dichtbij: 0-1 voor Bayern München. Dat was meteen ook de ruststand. Net voor het uur leek Franck Ribéry de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen, na een knappe pass van James Rodriguez leek de Fransman heel even Arjen Robben in spiegelbeeld: kappen vanop links naar binnen en scoren met de rechtervoet, goed voor de 0-2. Zijn eerste goal van het seizoen, en wat voor één.

Foto: EPA-EFE

Leverkusen maakte het echter nog spannend in het laatste kwart van de wedstrijd, want Kevin Volland trapte een afgeweken bal tegen de netten in minuut 70: 1-2. Leverkusen leek er weer in te geloven, maar een tweede doelpunt van Volland bleef uit. De targetman kopte de grootste kans net over de lat. Nagelbijten tot op het einde, maar dan ging Leon Bailey in de fout. Bayern kreeg een vrije trap in het halvemaantje, James Rodriguez scoorde op weergaloze wijze de 1-3.

Zo zet Bayern eerste achtervolger Schalke, met nog een wedstrijd achter de hand, op 14 punten. Bayer Leverkusen staat vierde, maar kan zijn virtueel Champions League-ticket kwijtraken als de resultaten in de andere wedstrijden tegenzitten.

Foto: Photo News