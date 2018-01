Borussia Dortmund laat tweede plaats liggen met brilscore tegen Wolfsburg

Op de achttiende speeldag in de Duitse Bundesliga kon Borussia Dortmund zondagavond een goede zaak doen in de strijd om het vicekampioenschap. Na 90 minuten bleef het echter 0-0 tegen een verbeten Wolfsburg, met Divock Origi en Koen Casteels op het veld. Wolfsburg sluipt zo op kousenvoeten verder weg uit de degradatiezone.

De partij begon nochtans veelbelovend voor de thuisploeg, maar de vele kansen gingen allemaal naast de kooi van Koen Casteels. De Belgische doelman had weinig werk te verrichten in de eerste helft, terwijl zijn concurrent aan de overkant zich wel moest reppen op een schot van Daniel Didavi. Iets na het half uur waagde ook Divock Origi zijn kans, maar zijn schot in het strafschopgebied werd afgeblokt. Vlak voor rust was Lukasz Piszczek er dichtbij voor Dortmund, maar zijn poging op aangeven van Mario Götze strandde op de paal.

Na de rust drukten de troepen van Peter Stöger het gaspedaal in en stapelden de kansen zich op. Jadon Sancho deed de linkerpaal trillen en tot groeiende ergernis van de thuisaanhang werden de ballen daarna telkens net naast het doel van Casteels gemikt. Wolfsburg kon sporadisch tegenprikken: in de 58e minuut bijvoorbeeld, via alweer Divock Origi. Hij mikte te centraal. Doordat Dortmund zijn vizier niet goed had afgesteld bleef het 0-0.

Wolfsburg schuift door het puntje op naar de twaalfde plaats.