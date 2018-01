Casteels verovert met Wolfsburg drie belangrijke punten tegen Hannover

Wolfsburg heeft zondag op de twintigste speeldag van de Duitse Bundesliga een belangrijke driepunter gepakt op het veld van Hannover. De wedstrijd eindigde op 0-1.

Malli scoorde diep in de tweede helft de winnende treffer voor Wolfsburg. Koen Casteels, negentig minuten in doel, was de enige Belg die bij de Wolven in actie kwam. Divock Origi (griep) en Landry Dimata (geschorst) ontbraken op het wedstrijdblad.

In de stand koopt Wolfsburg zichzelf wat ademruimte. Casteels en co staan met 23 punten op de dertiende stek, en houden Werder Bremen, op een onveilige zestiende plaats, op zes punten.