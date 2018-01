Veel mooier kan het niet: Dortmund laat in eigen huis punten liggen na Freiburgse wereldgoal

Pech voor Borussia Dortmund, dat in de strijd om de tweede plek in de Bundesliga in eigen huis dure punten liet liggen. Tegen nummer twaalf Freiburg werd het 2-2. De Borussen ontsnapten bovendien aan erger: na een wereldgoal van Nils Petersen stond het immers 1-2 voor de bezoekers, tot Jérémy Toljan in de 93ste minuut nog de gelijkmaker tegen de touwen duwde.

Borussia Dortmund was nochtans goed aan de wedstrijd begonnen, want na amper negen minuten stond de 1-0 al op het bord dankzij Shinji Kagawa. Spits Nils Petersen maakte er even later 1-1 van en halverwege de tweede helft werd het zelfs 1-2 dankzij een fantastisch doelpunt van alweer Petersen: De Ditser heroverde de bal van Sahin en verschalkte Roman Bürki met een perfecte lob van net voorbij de middellijn. Dortmund leek zo de boot in te gaan, maar in het slot bezorgde Toljan zijn club alsnog een puntje. Opvallend: Pierre-Emerick Aubameyang, die openlijk in contact wordt gebracht met Arsenal, speelde bij de thuisploeg de hele wedstrijd.

Ook de goal van Kagawa mocht er zijn: