Bayern München komt met de schrik vrij en wint spektakelmatch tegen Hoffenheim

Bayern München blijft maar winnen in de Bundesliga. Het won zaterdagmiddag met 5-2 van Hoffenheim, de nummer negen in de stand. Het was een ware spektakelmatch in de Allianz Arena, want Hoffenheim stond al na 12 minuten op een 0-2 voorsprong. Bayern zette nog voor rust de scheve situatie recht met twee goals, in de tweede helft scoorde Der Rekordmeister nog drie keer. Bayern wint zo voor de zevende keer op rij, het heeft 16 punten meer dan eerste achtervolger Schalke.