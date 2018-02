Wunderbar: na Batshuayi nu ook Origi aan het kanon in de Bundesliga

Het is een prima weekend voor de Belgische aanvallers in de Duitse Bundesliga. Nadat Michy Batshuayi vrijdagavond al twee keer raak trof, toonde nu ook Divock Origi zich trefzeker voor zijn club Wolfsburg in het duel met Stuttgart. Hij scoorde het enige doelpunt voor de Wolven in het 1-1 gelijkspel.

Origi opende de score halfweg de eerste helft met een knappe plaatsbal van net buiten de zestien. Voor de Rode Duivel was het zijn eerste doelpunt in drie maanden en zijn vijfde in de Bundesliga. Jammer genoeg voor de Belgische spits werd hij niet de matchwinnaar: de onvermijdelijke Mario Gomez zorgde op het uur voor de gelijkmaker tegen zijn ex-club. Origi maakte de negentig minuten vol.

Origi wordt door zijn club Liverpool het hele seizoen uitgeleend aan de Duitse eersteklasser Wolfsburg. Koen Casteels stond zoals altijd weer in de basis bij de Volkswagenclub. Van die andere Belgische spits, Landry Dimata, was er geen spoor.