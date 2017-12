Eredivisie geteisterd door sneeuw, Roda geeft rode lantaarn weer door

In de Nederlandse Eredivisie zijn de wedstrijden Sparta-Vitesse en Utrecht-Feyenoord van deze namiddag afgelast door het winterweer. De topper Ajax-PSV (om 16u45) gaat wel door. Roda en FC Groningen trotseerden wel de sneeuw. Het werd 2-2. Roda laat door de puntendeling de rode lantaarn in de Eredivisie opnieuw aan FC Twente, dat zaterdag met 2-3 de boot in ging tegen ADO.