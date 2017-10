Mile Svilar helpt Benfica met clean sheet aan zege

Brussel - Benfica, met Mile Svilar tussen de palen, heeft vrijdagavond op de tiende speeldag van de Portugese voetbalcompetitie een 1-0 overwinning geboekt tegen Feirense. Na tien minuten scoorde Jonas (11.) het enige doelpunt van de wedstrijd.

Benfica won dit seizoen zijn vijf thuiswedstrijden in de competitie en komt voorlopig op gelijke hoogte van stadsrivaal Sporting (23 punten). FC Porto voert de stand met 25 op 27 aan. Mile Svilar behoudt ondanks zijn dure flater tegen Manchester United in de Champions League het vertrouwen en stond voor de vierde keer in doel bij Benfica. Het jeugdproduct van Anderlecht hield voor de tweede keer zijn netten schoon.