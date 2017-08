Mujangi Bia en Kayserispor gaan op eerste speeldag onderuit bij Galatasaray

Kayserispor heeft maandagavond op de eerste speeldag van de Turkse Süper Lig een 4-1 nederlaag geleden bij Galatasaray. Geoffrey Mujangi Bia, die deze zomer is overgekomen van het Zwitserse Sion, mocht twintig minuten voor tijd invallen bij de bezoekers.

Galatasaray - dat vorig seizoen teleurstelde in de Turkse competitie met een vierde plaats en nadien in juli al Europees werd uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League - speelde een sterke eerste helft en bekroonde die met drie goals. Cigerci (16.) en aanwinsten Belhanda (35.) en Gomis (37.) zorgden voor de doelpunten. Tussendoor scoorde Gulen (29.) tegen voor Kayseri.

Na rust gebeurde er lange tijd niets. Bezoeker Tiago Lopes kreeg vijf minuten voor tijd zijn tweede gele kaart, waarop Gomis twee minuten voor tijd de 4-1 eindstand vastlegde.

Naast Mujangi Bia mocht bij Kayserispor ook Stéphane Badji (ex-Anderlecht) invallen.

Eerder op de avond kondigde Galatasaray nog de komst van de Algerijn Sofiane Feghouli van West Ham United aan (lees meer).