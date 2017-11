Jason Denayer wint ruim met Galatasaray

Galatasaray heeft vrijdag de elfde speeldag in de Turkse Super Lig ingezet met een 5-1 overwinning tegen Genclerbirligi. Jason Denayer, die volgens bondscoach Roberto Martinez vrijdag nipt naast een selectie voor de Rode Duivels greep, maakte bij de competitieleider de match vol.

Galatasaray voert met 26 punten de stand aan in Turkije. Eerste achtervolger Basaksehir, dat zondag nog naar Malatyaspor moet, heeft zes punten minder. Vorig weekend leed Gala zijn eerste competitienederlaag op het vald van Trabzonspor (2-1).

In de Turkse tweede klasse won Gaziantep van Manisaspor. Invaller Nathan Kabasele legde de 2-0 eindstand vast. Gaziantep klimt naar de achtste stek.

In de Nederlandse Eredivisie kwamen Sparta en Heerenveen in Rotterdam niet tot scoren (0-0). Ryan Sanusi en Loris Brogno startten in de basis bij de Rotterdammers. Brogno werd een halfuur voor het laatste fluitsignaal gewisseld. Na elf speeldagen is Hereenveen (15 punten) zevende en Sparta (10 ptn) dertiende.

Fulham ging op de zestiende speeldag in de Engelse Championship met 2-0 onderuit op het veld van leider Wolverhampton Wanderers. Denis Odoi maakte bij de bezoekers de match vol, Ibrahima Cissé bleef op de bank. Oude bekende Neeskens Kebano speelde 53 minuten mee bij Fulham, dat de zestiende plaats bezet. Wolverhampton blijft ook na speeldag 16 aan de leiding.