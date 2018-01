Schoen op het hoofd en lachen maar: Neymar steelt de show in bekerzege PSG

PSG heeft met sprekend gemak de verplaatsing naar Amiens in de Coupe de la Ligue tot een goed einde gebracht. Neymar bracht de hoofdstedelingen in de tweede helft op voorsprong na een penalty en stal daarop de show door zijn schoen op zijn hoofd te laten balanceren in een viering die eerder aanvoelde als reclamestunt. Rabiot kopte de 0-2 nog binnen. Onze landgenoot Thomas Meunier stond de hele match op het veld.