Deze weergaloze vrije trap luidde het ontslag van Besnik Hasi in bij Olympiakos

Besnik Hasi is niet langer trainer van de Griekse topclub Olympiakos. De ex-coach van Anderlecht kende een slechte start bij Olympiakos en verloor vorig weekend de topper bij AEK met 3-2. Nochtans stond halfweg 0-2 voor de troepen van Besnik Hasi (met drie Belgen in de basis), maar dankzij Lazaros Hristodoulopoulos keerde AEK de situatie helemaal om: hij scoorde tien minuten voor tijd deze weergaloze vrije trap, goed voor de 2-2. In de muur bij Olympiakos herkent u Bjorn Engels, de Belgische verdediger zou even later rood pakken.