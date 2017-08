Real klopt makkelijk Deportivo van Bakkali (ondanks strafschop en rode kaart voor Ramos)

Real Madrid heeft zondagavond de openingsspeeldag van de Primera Division afgesloten met een 0-3 overwinning op het veld van Deportivo La Coruna. Zakaria Bakkali maakte zijn debuut bij de thuisploeg.

Real Madrid begon uitstekend aan het seizoen door met zowel de Europese als de Spaanse Supercup al twee prijzen te winnen. Voor de eerste competitiewedstrijd in La Liga kon het tegen Deportivo La Coruna geen beroep doen op de geschorste Cristiano Ronaldo. Maar ook zonder de Portugees heeft de Spaanse landskampioen nog voldoende kwaliteit in de selectie zitten en Gareth Bale opende de score na twintig minuten, toen Karim Benzema hem met een gelukje kon bedienen. Zeven minuten later was het stofzuiger Casemiro die een voorzet van Marcelo kon binnentikken.

In de tweede helft deed Real er nog één doelpuntje bij via Toni Kroos, de assist was van Bale. In het absolute slot van de wedstrijd was er wel nog wat animo te beleven toen Deportivo-spits Florian Andone een strafschop mistte en Sergio Ramos nog uitgesloten werd met zijn tweede gele kaart van de avond wegens een elleboogstoot.

Zakaria Bakkali kende geen gelukkig debuut voor Deportivo, aan wie hij door Valencia dit seizoen uitgeleend wordt. Hij incasseerde na 24 minuten een gele kaart en werd als eerste gewisseld na 55 minuten.