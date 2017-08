Barcelona begint seizoen met 2-0 overwinning tegen Real Betis, Messi raakt drie keer het doelkader

Barcelona is zondagavond aan de Primera Division begonnen met een 2-0 thuisoverwinning tegen Real Betis. Voor de wedstrijd werd ook stilgestaan bij de terroristische aanslagen die eerder deze week plaatsvonden in Catalonië.

De wedstrijd begon met een indrukwekkende minuut stiltevoor de slachtoffers die vielen tijdens de aanslagen. Ook ruilden alle spelers van Barcelona hun eigen naam op het shirt in voor de opdruk ‘Barcelona’ en in het Catalaans was ook de tekst ‘Wij zijn allemaal Barcelona’ terug te vinden.

Ook zonder de geblesseerde Luis Suarez trok Barcelona het laken stevig naar zich toe. Het was een wonder dat het eerste doelpunt pas viel in de 36e minuut. Betis-verdediger Alin Tosca werkte een voorzet van Gerard Deulofeu, die bedoeld was voor Lionel Messi, in eigen doel. Barcelona had geen medelijden met Betis en al drie minuten later kon Sergi Roberto de voorsprong verdubbelen. Opnieuw was Deulofeu de aangever van dienst. In de tweede helft was het enkel nog wachten op een doelpunt van Messi, maar de Argentijn vond maar liefst drie keer de paal op zijn weg in deze wedstrijd.

Barcelona klaart op 3 minuten tijd de klus tegen Real Betis. ?? Met een voet in beide goals toont Gerard Deulofeu meteen zijn klasse! ?? pic.twitter.com/353n2s7r4w — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 20 augustus 2017

Desondanks begint Barcelona na een bewogen week, met naast de aanslagen ook nog het verlies in de Spaanse Supercup tegen Real Madrid, dus met een overwinning aan de competitie