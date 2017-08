Asensio schittert opnieuw bij Real Madrid met twee pareltjes, maar Valencia sleept punt uit de brand

Marco Asensio is de nieuwste groeibriljant van Real Madrid, zoveel is duidelijk. De Spaanse aanvallende middenvelder, die een Nederlandse moeder heeft, was zondag alweer goed voor twee pareltjes. De 21-jarige Asensio opende al vroeg de score nadat hij zich door de defensie van Valencia dribbelde. Met een strakke plaatsbal liet hij doelman Neto kansloos. Valencia ging echter op en over Real Madrid, tegen de gang van het spel in. Gelukkig was daar opnieuw Asensio, die met een vrije trap alsnog een gelijkspel afdwong.