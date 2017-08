VIDEO. Daar is de eerste van het seizoen voor Carrasco na héérlijke dribbel

Yannick Carrasco heeft de nul al vroeg op het seizoen van het bord geveegd. De Rode Duivel trof op de tweede speeldag raak op het veld van Las Palmas. Carrasco pakte uit met een knappe dribbel en verschalkte de doelman vervolgens met links in de verste hoek. De start van Atlétcio was overigens verschroeiend. Correa opende al na drie minuten de scoren, het doelpunt van Carrasco viel amper twee minuten later.