Alavés ontslaat als eerste Spaanse eersteklasser zijn coach

De Baskische club Deportivo Alaves heeft zondag laten weten afscheid te nemen van zijn Argentijnse coach Luis Zubeldia. Zubeldia is de eerste coach in de Primera Division die zijn ontslag krijgt, en dit na vier speeldagen en evenveel nederlagen. De 0-3 nederlaag van Alaves zondag tegen Villarreal was de genadeklap.

Assistent Javier Cabello neemt als interimcoach voorlopig de taken over van Zubeldia. De 36-jarige Zubeldia was nog maar in juni aangesteld als opvolger van de naar Southampton vertrokken Mauricio Pellegrino. Die leidde Alaves vorig seizoen naar de finale van de Copa del Rey, die het met 3-1 verloor van Barcelona.