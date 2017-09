Griezmann schrijft geschiedenis en schiet Atlético naar eerste zege in nieuwe voetbaltempel

Atlético Madrid heeft er een feestelijke dag opzitten. De ploeg van Yannick Carrasco nam het nieuwe Wanda Metropolitano-stadion officieel in gebruik. En de nieuwe voetbaltempel met 68.000 zitjes kreeg een waardige opening. Antoine Griezmann schoot Atlético naar een 1-0 zege tegen Malaga.

Lees ook:Indrukwekkende nieuwe stadion van Atlético wordt geopend in aanwezigheid van Spaanse koning

Onder het goedkeurend oog van de Spaanse koning Felipe VI opende Griezmann de score in het fonkelnieuwe Wanda Metropolitano-stadion. Daarmee gaat de Franse spits de geschiedenisboeken in als de eerste doelpuntenmaker in de opvolger van het Vicente Calderon-stadion. Ook Yannick Carrasco mocht deelnemen aan de festiviteiten op de vierde speeldag van de Primera Division. De Rode Duivel maakte de tweede helft vol in het Wanda Metropolitano, genoemd naar het Metropolitanostadion waarin Atlético tussen 1923 en 1966 zijn thuiswedstrijden afwerkteLater meer.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Primera Division!

Foto: AFP