Fenomenale Messi verzorgt alweer de show bij Barcelona met vier (!) goals

Het werd gisteren nog eens een oeroude Messi-show in Barcelona. Het arme Eibar was het kind van de rekening: de Argentijn scoorde vier keer in de 6-1-zege van de Catalaanse trots... Ondanks het vertrek van Neymar staat Barça na vijf speeldagen met het maximum van de punten aan kop in La Liga. Met dank aan Lionel Messi die negen keer scoorde in vijf wedstrijden...

De show begon al voor de wedstrijd met een mooi gebaar van de Barcelona-spelers die hun kersverse ploegmaat Ousmane Dembele een hart onder de riem wilden steken. De 20-jarige flankspeler is na zijn opmerkelijke transfer van Borussia Dortmund deze zomer is drie maanden out met een hamstringblessure. Zijn ploegmaats droegen een T-shirt met “Courage Ousmane” of “Sterkte Ousmane”.

Beau message des joueurs du Barça envers l'infortuné @Dembouz: "Courage Ousmane" pic.twitter.com/MU0DxESysK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 19 september 2017

Van zodra er was afgetrapt, kon de show beginnen. Doelman Ter Stegen moest wel attent zijn en behoedde zijn ploeg voor een vroege achterstand toen hij een doorgebroken speler afstopte, maar daarna begon de Barça-show. Lionel Messi trapte Barcelona na 20 minuten op voorsprong vanop de stip:

Pas de discussion pour les tireurs de penalty au Barça: Leo Messi 1-0 ! pic.twitter.com/DXPX8KP7rh — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 19 september 2017

Voormalig Tottenham-middenvelder Paulinho verdubbelde vlak voor rust de score:

.@paulinhop8 inscrit son deuxième but en autant de matchs: 2-0 ! pic.twitter.com/AOzFvIYKB4 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 19 september 2017

Denis Suarez zorgde voor zekerheid met de 3-0:

GAME OVER ! @DenisSuarez6 avec le 3-0 ! pic.twitter.com/wmSLI5zgwE — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 19 september 2017

Sergio Enrich scoorde dan wel nog de eerredder voor Eibar maar het was dan al tijd voor de Messi-show met nog drie doelpunten erbij:

Nouveau hattrick pour Messi... 8 buts en 5 matchs: IN-CR-OY-ABLE ! pic.twitter.com/P4O0fLw5nQ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 19 september 2017