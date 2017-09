Terugkeer Ronaldo baat niet: Real Madrid gaat onderuit en blijft op de sukkel

Real Madrid raakt maar niet op toerental in de Spaanse competitie. Ondanks de terugkeer van Cristiano Ronaldo ging de landskampioen in het eigen Bernabeu onderuit tegen Real Betis. De Koninklijke kon in zijn drie thuiswedstrijden dit seizoen nog niet winnen, tegen Valencia en Levante werd er gelijk gespeeld. Betis scoorde in de 94e minuut het enige doelpunt van de partij en springt in de stand over Real Madrid.

Cristiano Ronaldo maakte zijn comeback in de competitie, na de schorsing van vijf matchen die de Portugees kreeg voor het duwen van de scheidsrechter. Maar CR7 slaagde er niet in de supporters in Bernabeu te laten juichen. Het was Betis dat in de slotseconden mocht vieren. Antonio Sanabria tekende in de vierde minuut van de toegevoegde tijd voor de enige treffer in de partij.

Foto: Photo News

Voor Real kwam er woensdagavond een einde aan een reeks van 73 opeenvolgende matchen waarin de withemden konden scoren. De laatste keer dat dat niet gebeurde, dateerde al van 26 april 2016 in de Champions League tegen Manchester City.

Kansje voor @Cristiano, maar het wil voorlopig niet lukken!#RealMadridRealBetis pic.twitter.com/JXZWf9M97L — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 20 september 2017

Supersave van Adan op een poging van Isco!pic.twitter.com/lKOo0p5VH7 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 20 september 2017

Bale bijna met een wereldgoal, maar Adan en de paal staan in de weg! pic.twitter.com/mSuayzBia8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 20 september 2017

In het klassement volgt Real Madrid, de uittredende kampioen, na vijf duels al op 7 punten van leider FC Barcelona. De Catalanen klopten dinsdag Eibar met 6-1, met vier goals van Messi, en pronken met 15 op 15. FC Sevilla, dat woensdagavond met 1-0 won van Las Palmas, staat tweede met 13 punten.

Bekijk hier de stand en de uitslagen in de Primera Division!