Golazo! Carrasco loodst Atlético naar de zege met eerste goal in nieuwe voetbaltempel

Yannick Carrasco is alweer goed op dreef in de Primera Division. De Rode Duivel trad zaterdag met Atlético aan in de topper tegen Sevilla. Los Rojiblancos hadden het voor de rust niet onder de markt tegen de bezoekers en Carrasco speelde geen denderende partij. De woorden van Diego Simeone moeten indruk gemaakt hebben, want de tweede helft was amper begonnen toen Carrasco de score opende. Hij werd knap diep gestuurd, omspeelde de doelman en scoorde zijn eerste in het nieuwe Wanda Metropolitano-stadion van Atlético.