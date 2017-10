Barcelona wint geladen wedstrijd in leeg Camp Nou (maar toch slaagde iemand erin het veld te bestormen)

De wedstrijd tussen Barcelona en Las Palmas op de zevende speeldag van de Spaanse Primera Division is zondag zonder publiek gespeeld. Door het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid is het al de hele dag bijzonder onrustig in Barcelona. De match tussen Barça en Las Palmas ging echter gewoon door en werd door de thuisploeg gewonnen met 3-0.

De aftrap stond om 16u15 in Camp Nou gepland, maar de hele dag was het onduidelijk of de partij zou effectief doorgaan. Er circuleerden vele geruchten over een mogelijk uitstel van de match, maar uiteindelijk ging de wedstrijd gewoon door. Fans waren wel uit veiligheidsoverwegingen niet toegelaten in het stadion. In de Spaanse media klonk het dat Barça-supporters allicht het veld wilden bestormen.

Fans bleven lang wachten op een verdict en moesten uiteindelijk afdruipen. Foto: AFP

Josep Maria Bartomeu, voorzitter van Barcelona, nuanceerde later die berichten. “De veiligheid zou nooit in het gedrang gekomen zijn”, verklaarde Bartomeu aan beIN SPORTS España. “We hoopten de wedstrijd uit te stellen na de gebeurtenissen van de dag, maar de bond gaf ons geen toestemming. Met de match achter gesloten deuren wilden we onze steun uitspreken voor hen die het recht op vrije meningsuiting ontnomen wordt.” Bij Las Palmas maakte men wel gebruik van de vrijheid van meningsuiting, want de club van de Canarische Eilanden verscheen aan de aftrap met een kleine Spaanse vlag op de shirts.

Las Palmas llevará una bandera de España con la fecha del #1Oct bordada en su camiseta en el partido que jugará hoy contra el FC Barcelona en el Camp Nou https://t.co/4jzXimSS8c pic.twitter.com/9Z1Nkmz16H — Europa Press (@europapress) October 1, 2017

“FC Barcelona veroordeelt wat vandaag (zondag) gebeurd is op verschillende plaatsen in Catalonië om het recht op vrije meningsuiting van burgers te dwarsbomen”, schreef de club op zijn site. “We hebben daarom de beslissing genomen dat de partij tegen Las Palmas achter gesloten deuren gespeeld zal worden, omdat de Spaanse voetbalbond weigerde om de wedstrijd uit te stellen.”

De wedstrijd ging uiteindelijk wel van start en werd door Barcelona gewonnen met 3-0. Sergio Busquets opende vroeg in de tweede helft de score, Lionel Messi trof nadien nog twee keer raak en legde zo de eindstand vast, waardoor Barcelona met 21 op 21 aan kop blijft. Verder bleef het akelig stil in Camp Nou, maar toch slaagde één man erin om het veld te bestormen...

Pitch invader makes his way onto the pitch at an empty Camp Nou stadium #BarçaLasPalmas #CatalanReferendum pic.twitter.com/cWPxv9BWqH — Ali (@TvvitterGod1) 1 oktober 2017

Bekijk hier alle doelpunten:

Sergio Busquets maakt er met een strakke kopbal 1-0 van! ?? pic.twitter.com/d2eJ8LrjY9 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 oktober 2017

Messi scoort zijn 10de van het seizoen! ?? Voor één keer galmt zijn naam niet door Camp Nou. #BarçaLasPalmas pic.twitter.com/SbUyXh7AvW — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 oktober 2017

Daar is Leo Messi alweer! ? pic.twitter.com/XUIr1hbjk1 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 oktober 2017