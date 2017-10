Fans Real Madrid maken duidelijk statement tegen Catalaanse tegenstander: “Que Viva España”

Nadat de wedstrijd van FC Barcelona tegen Las Palmas achter gesloten deuren werd gespeeld door de grimmige sfeer in de stad, nam Real Madrid het enkele uren later op tegen Espanyol, de tweede club uit Barcelona. De fans van Real maakten tijdens de wedstrijd een duidelijk statement: met heel veel Spaanse vlaggen in de tribune werd ‘Que Viva Espana’ van de Spaanse zanger Manolo Escobar luidkeels meegezongen. Het is duidelijk hoe de hoofdstad denkt over het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum...