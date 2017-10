Barça-sterren flitsen en winnen, maar ref gaat flagrant in de fout bij openingsgoal

Op de negende speeldag van La Liga nam Barcelona het thuis op tegen rode lantaarn Malaga. Een makkelijke klus, zo leek het, en na niet eens twee minuten kwamen de Catalanen al op voorsprong via Deulofeu. Al hing er aan dat doelpunt een stevig geurtje: de voorzet van Lucas Digne werd immers voorbij de achterlijn gegeven. Scheidsrechter Pablo Gonzalez Fuertes noch de lijnrechters zagen het echter niet, het protest van de Malaga-spelers mocht niet baten. Uiteindelijk zou Barça met 2-0 winnen.

Na de vroege 1-0 duurde het even voor Barcelona nog eens tot scoren kwam, maar via een heerlijke goal van oudgediende Andres Iniesta verdubbelde de thuisploeg de score al vroeg in de tweede helft. De Blaugrana kwamen nadien nooit meer in de problemen en pakten zo hun achtste zege in negen wedstrijden. Barcelona leidt :omenteel met 25 op 27 en legt zo druk bij Real Madrid, dat acht punten achterstand heeft maar zondag wel nog speelt tegen Eibar.

Leo Messi! pic.twitter.com/r4hCJ0kcqS — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 oktober 2017

Eerder op zaterdagavond won Valencia al met maar liefst 4-0 van nummer zes Sevilla, waardoor de club van Zakaria Bakkali ook na deze speeldag zeker tweede zal blijven in La Liga. Valencia telt momenteel 21 punten. Doelpunten waren er van Guedes (2x), Zaza en Mina.