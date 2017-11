Ronaldo komt maar niet tot scoren, maar dan pakt Spaans godenkind uit met fabuleuze knal in de kruising

Geen heerlijkere manier om te scoren dan met een pegel recht in de kruising. Maar Marco Asensio gaf dat tegen Las Palmas toch even een nieuwe dimensie. Het Spaanse godenkind van Real Madrid zag een afvallende bal voor zijn voeten rollen en twijfelde geen moment om het leer staalhard in de linkerbovenhoek te keilen. Cristiano Ronaldo kon in de makkelijke 3-0 zege niet scoren, maar zal ook wel even met de ogen geknipperd hebben bij zo’n pracht van een doelpunt.

Om in het spoor van eeuwige rivaal en huidige koploper in de Spaanse Primera Division Barcelona te blijven moest Real Madrid op de elfde speeldag absoluut winnen van staartploeg Las Palmas. En zo geschiedde: de Koninklijke spoelden de Europese kater tegen Tottenham door met een dominante 3-0-zege en houden zo de kloof met de Blaugrana op acht punten.

Bij aanvang van de elfde speeldag konden de Catalanen een mooi rapport presenteren: ze haalden een indrukwekkende 28 op 30, terwijl de machine van Real stokt. De Madrilenen kenden een aarzelend seizoensbegin met gelijke spelen tegen middenmotor Levante en de huidige nummer 2 Valencia. Vorige speeldag leden de troepen van Zidane een smadelijke nederlaag tegen nieuwkomer Girona en woensdag ging het nog verrassend onderuit op bezoek bij Tottenham in de Champions League. Het moest vanavond dus absoluut winnen om vertrouwen te tanken.



Pas in het zicht van de rust trok Real de match naar zich toe met een kopbalgoal van Casemiro op een wonderlijk mooie corner. Een kwartier na de pauze scoorde Marco Asensio een beauty: een staalharde pegel van buiten het strafschopgebied in de linkerbovenhoek, doelman Raul Lizoain had geen verhaal. Een kwartier voor tijd dweilde Cristiano Ronaldo de flank af en legde de bal panklaar voor Isco, die het leer maar binnen te tikken had. Een makkelijke zege voor een dominerend Real Madrid.

Real Madrid staat nu derde in de stand, op gelijke hoogte met stadsgenoot Atlético en na Valencia en Barcelona. Volgende speeldag staat de clash tussen de hoofdstedelingen op het programma: Atlético Madrid tegen Real Madrid.