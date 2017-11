Atlético redt zichzelf in ultieme slotfase, Bakkali toont zichzelf terwijl Griezmann een dieptepunt bereikt

Atletico Madrid heeft zaterdag, op de elfde speeldag in de Spaanse Primera Division, een nipte zege behaald op het veld van Deportivo La Coruña. Partey (90.+1) zette pas in de toegevoegde tijd de 0-1 eindstand op het bord.

.@Atleti haalt op het nippertje de drie punten binnen! pic.twitter.com/dZWYzCbFaU — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 november 2017

Bij Atletico ontbrak Yannick Carrasco met een blessure op het wedstrijdblad. Zakaria Bakkali begon bij de thuisploeg in de basis, en werd na 75 minuten naar de kant gehaald. Onze landgenoot speelde echter een puike wedstrijd. Hij was veruit de bedrijvigste speler bij Deportivo en liet enkele doelpogingen noteren. Spijtig genoeg zonder succes. Dat gold ook voor Atlético-topspits Antoine Griezmann. Die kon al voor de zevende keer op rij niet scoren, zijn langste droogte als speler van de club.

7 - Griezmann is seven games in a row without scoring, his worst streak as an Atletico Madrid player. Drought. pic.twitter.com/YBJZCwE44H — OptaJose (@OptaJose) 4 november 2017

Atlético (23 punten) staat in de stand op de derde plaats, terwijl Deportivo (11 punten) pas zestiende is. Barcelona (28 punten) voert de stand aan, met een punt meer dan eerste achtervolger Valencia, dat eerder op de dag makkelijk afrekende met Leganés (3-0). Barça komt later op de dag nog in actie tegen Sevilla. Real Madrid, vierde met twintig punten, kijkt zondag staartploeg Las Palmas in de ogen.