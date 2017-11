Beresterke Suarez gidst Barcelona voorbij Leganés

FC Barcelona blijft fluitend door La Liga denderen. De fiere Catalanen wonnen op het veld van Leganés met 0-3 dankzij twee doelpunten van Luis Suarez en een late goal van Paulinho. Barcelona blijft zo op de eerste plek in de competitie, met voorlopig zeven punten voorsprong op Valencia en elf punten op Atlético Madrid en Real Madrid. Die twee laatste clubs kijken elkaar later vanavond in de ogen in de Madrileense derby, terwijl Valencia zondag op bezoek gaat bij Espanyol.