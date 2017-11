Bakkali en Deportivo La Coruna lopen blauwtje op en gaan onderuit bij rode lantaarn

Zakaria Bakkali stond zondagmiddag in de basis bij Deportivo La Coruna dat op bezoek bij Malaga in de slotfase met 3-2 onderuit ging. Bakkali speelde de hele partij bij de bezoekers, die op een tegenvallende zestiende plaats staan. Malaga laat door de zege de rode lantaarn achter zich en staat nu achttiende.

Malaga-kapitein Roberto Rosales, in het begin van zijn carrière drie seizoenen op de loonlijst van AA Gent, bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong met een knap kruiselings schot. De bezoekers herstelden zich dankzij goals van Perez (23.) en Schär (52.), maar een frommelgoal van Castro even voorbij het uur bracht de spanning terug in de partij. Baston (84.) velde in het slot met een stiftertje over Deportivo-doelman Ruben Martinez, in het voorjaar nog aan de slag bij Anderlecht, het bezoekende lot.

Zakaria Bakkali kent voorlopig een weinig succesvol seizoen in La Coruna. De huurling van Valencia en tweevoudig Rode Duivel kon in elf officiële optredens voor de Noord-Spanjaarden nog niet scoren. Hij gaf tot dusver één assist.