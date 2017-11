Barcelona, met Vermaelen eindelijk nog eens in de basis, redt pas in slot punt bij Valencia

De topper tussen Valencia en Barcelona, de nummers twee en één in La Liga, was de absolute kraker op speeldag 13 van de Spaanse competitie. Voor België viel er wat te vieren, want Thomas Vermaelen mocht eindelijk nog eens in de basis starten bij de Catalanen. Na goals van Rodrigo en Jordi Alba deelden beide clubs de punten: het werd 1-1 in Mestalla.

Door de schorsing van Gerard Piqué mocht onze landgenoot Thomas Vermaelen voor de tweede keer dit seizoen, en voor de eerste keer in La Liga, op het veld staan bij Barcelona. De Rode Duivel verzamelde dit seizoen enkel speelminuten in het Copa del Rey-duel tegen Murcia, een wedstrijd die op 24 oktober werd gespeeld. Vermaelen speelde toen de volledige match en kwam sindsdien niet meer in actie voor Barça. In het Estadio Mestalla bleef het ook lang 0-0, hoewel een bal van Messi die duidelijk over de doellijn ging altijd goedgekeurd had moeten worden. Op het uur was het Rodrigo die de score opende voor de thuisploeg. Vermaelen zag er bij dat doelpunt niet al te best uit, want hij was degene die de Braziliaanse Spanjaard liet lopen. Toch kwam er geen eerste verlies van het seizoen voor de Catalanen, want in de 82ste minuut hing Jordi Alba - nota bene een ex-speler van Valencia - de bordjes gelijk.

Barcelona blijft na dertien speeldagen op kop in La Liga en heeft door het gelijkspel nog steeds vier punten voorsprong op nummer twee Valencia. Beide teams verloren dit seizoen nog niet in de competitie. Atlético Madrid en Real Madrid delen de derde plek en hebben zeven punten achterstand op leider Barça.