Ook Valencia vergeet te profiteren van puntenverlies Barcelona en is ongeslagen status kwijt

Barcelona kan opgelucht ademhalen. Door het puntenverlies tegen Celta de Vigo leek eerste achtervolger Valencia een goede zaak te kunnen doen, maar de nummer twee in La Liga ging op het veld van Getafe met 1-0 onderuit. Valencia is daarmee zijn ongeslagen status kwijt en ziet Atlético naderen.

Valencia verloor dot seizoen nog niet in de competitie. Het volgde voor vandaag op vijf punten van Barcelona en wilde naderen. Maar het liep niet zoals gewenst op bezoek bij Getafe. De Madrileense club slaagde erin de nul te houden tegen Valencia, dat met 33 gescoorde doelpunten de tweede beste aanval heeft in La Liga. Met een afgeweken schot iets na het uur bezorgde Markel Bergara zijn ploeg de volle buit. Getafe wordt door de zege achtste in de stand.

