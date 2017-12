Januzaj kan het tij niet keren: Real Sociedad zet matige reeks voort met nieuwe nederlaag

Adnan Januzaj en Real Sociedad hebben zondag op de vijftiende speeldag van de Primera Division een 0-2 nederlaag geleden tegen laagvlieger Malaga. Adnan Januzaj stond aan de aftrap, maar werd even voorbij het uur naar de kant gehaald.

Twee strafschoppen velden het verdict voor Sociedad. Baston benutte de eerste penalty na 23 minuten, maar miste op het uur zijn tweede inzet vanop elf meter. Gelukkig voor Malaga was Castro goed gevolgd en hij tikte de 0-2 binnen.

Voor de Basken is het (in alle competities samen) al de vierde nederlaag op een rij. De voorbije twee weken werd Sociedad in de Copa del Rey uitgeschakeld door derdeklasser Lleida, verloor het in de competitie bij Atlético Madrid en ging het in de slotwedstrijd van de Europa League ook nog eens onderuit tegen Zenit. De laatste competitiezege dateert van een maand geleden tegen Eibar.

Sociedad blijft in de stand negende, met negentien punten. Malaga klimt naar de voorlaatste plaats in de rangschikking, nog steeds onder de degradatiestreep.