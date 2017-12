Carrasco wipt met Atlético over Valencia naar tweede plaats

Brussel - Invaller Yannick Carrasco zag zijn team Atlético Madrid met het kleinste verschil winnen tegen Deportivo Alavés en verovert zo de tweede plaats in de Spaanse Primera División ten koste van Valencia. AS Roma met Nainggolan kon in de laatste minuten het verschil maken tegen Cagliari en blijft zo bovenin meedraaien. In de Franse Ligue 1 verloor Isaac Mbenza met Montpellier in eigen huis van rode lantaarn FC Metz met 1-3.

Yannick Carrasco mocht in de 69ste minuut invallen voor Atlético Madrid tegen staartploeg Deportivo Alavés. Vijf minuten later opende Torres de score voor de thuisploeg. Het bleef 1-0 en zo doet Atlético een uitstekende zaak in de Spaanse Primera División: het wipt over Valencia naar de tweede plaats, achter Barcelona.