Duo Suarez - Messi en efficiënt Barcelona tellen gefrustreerd Real uit voor de titel met Clásico-zege

Het was dé wedstrijd van de waarheid voor Real Madrid in de strijd om de Spaanse titel, maar het werd één grote teleurstelling. De Koninklijke miste voor rust een aantal goede mogelijkheden en kreeg in de tweede helft het deksel op de neus van een efficiënt FC Barcelona. De 0-3 voor Lionel Messi en co lijkt nu al een einde te maken aan de titelstrijd in La Liga.

Bij Barcelona stond Thomas Vermaelen in de basis, bij Real Madrid kreeg Mateo Kovacic verrassend de voorkeur op onder andere Gareth Bale en Isco. Cristiano Ronaldo deed al na twee minuten het Bernabeu ontploffen met een rake kopbal, maar de Portugees stond buitenspel en dus ging het feestje niet door. Real was de betere ploeg en speelde vooral energieker dan Barça, dat zich aanvankelijk beperkte tot in de organisatie spelen en zelfs lange ballen.

Na tien minuten schotelde Karim Benzema zijn maatje Ronaldo een nieuwe kans voor, maar nu trapte CR7 een gat in de lucht.

De Blaugrana zagen af en hadden een sterke Gerard Piqué nodig om het defensief te redden. Intussen pakte Vermaelen de eerste gele kaart voor een professionele fout op Luka Modric.

Aan de overkant was daar toch eens Barça na een geniale pass van Messi, maar Keylor Navas redde uitstekend op de volley van Paulinho.

Ronaldo testte daarna de reflexen van Marc-André Ter Stegen, en de Duitser won het duel met een lekkere save. Benzema kreeg op slag van rust de beste kans voor de Koninklijke. Perfecte voorzet van Marcelo en de Fransman was sterker in het duel dan Vermaelen. Zijn kopbal spatte echter uit elkaar tegen de tweede paal. Pech voor Real en 0-0 bij de rust.

Suarez - Messi

Na rust kregen we een ander spelbeeld te zien. De Barcelona-spelers hadden duidelijk een preek gekregen van trainer Ernesto Valverde en speelden een stuk aanvallender dan in de eerste helft. Dat leverde al snel een schotkans op voor Luis Suarez, maar Navas raapte de poging op. In de 54e minuut brak Barça dan de ban. Ivan Rakitic rukte op en bereikte Sergi Roberto, die in één tijd Suarez vrijspeelde in de zestien. De Uruguayaanse goalgetter faalde niet: 0-1.

Real was van slag en Sergio Ramos ontsnapte aan een zoveelste rode kaart toen hij een slag uitdeelde aan Suarez. Op het uur moesten Los Blancos toch met tien voort. Suarez miste een opgelegde kans maar in de nasleep redde Dani Carvajal de meubelen met zijn hand: rood voor de verdediger en penalty voor Barcelona. Die werd feilloos omgezet door Messi: 0-2. Meteen daarna liet de Argentijn zelfs de 0-3 liggen door een geweldige save van Navas.

Zinédine Zidane bracht Bale en Marco Asensio in en die eerste scoorde tien minuten voor tijd bijna de aansluitingstreffer.

Aan de overkant redde Navas nogmaals de meubelen met een beenveeg op een knal van Nelson Semedo. Ter Stegen deed voor Barça hetzelfde op een knal van Ramos. Daarna had Real geen energie meer en werd het muisstil in Bernabeu toen Aleix Vidal er nog 0-3 van maakte. De titelstrijd lijkt gestreden want Real heeft al 14 punten minder dan Barcelona...

