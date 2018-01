Real Madrid ontwaakt met een kater uit zijn winterslaap en laat alweer dure punten liggen

Real Madrid krijgt de motor maar niet op gang in de Spaanse competitie. De Koninklijke telde voor dit weekend een achterstand van 14 punten op aartsrivaal Barcelona, met een match minder gespeeld. Op het veld van Celta de Vigo moest er dan ook gewonnen worden. Real leek op weg naar de zege na twee doelpunten van Gareth Bale, die voor het eerst na zijn blessureleed weer startte. Maar een laat doelpunt van Gomez gooide roet in het eten: 2-2 was de eindstand. De regerende landskampioen is slechts vierde in de eigen competitie en telt nu al 16 punten minder dan leider Barcelona, met een match minder gespeeld.

Een halfuur lang hielden Real Madrid en Celta elkaar in evenwicht. Dan brak plots de ban, want op zes minuten tijd kregen we drie doelpunten te zien. De Koninklijke werd koud gepakt op de counter, de thuisploeg stak razendsnel het veld over en Wass kon alleen op doel af. Die was niet onder de indruk van het hoge bezoek en pakte uit met een geniale flits. Met een heerlijke en perfecte lob verschalkte hij doelman Keylor Navas: 1-0.

Maar Real reageerde vlijmscherp. Kroos zag Gareth Bale, eindelijk weer topfit, de diepte in spurten. De pass van de Duitse strateeg was tot op de millimeter perfect en de Welshman werkte fijntjes af: 1-1. ‘Wat Kroos kan, kan ik ook’ moet Isco gedacht hebben, want de Spanjaard pakte amper twee minuten later uit met een eveneens piekfijne assist. De lichte deviatie van Bale was genoeg om er een doelpunt van te maken. Real ging met een voorsprong de rust in.

De Koninklijke leek stand te houden, maar 20 minuten voor tijd ging de bal op de stip. Aspas zette zich achter de elfmeter en wilde bal laag in de hoek trappen, maar Navas pakte uit met een knappe redding. De Costa Ricaan zette zo zelf zijn foutje recht, hij was het die de overtreding beging.

Het bleek slechts uitstel van executie. Wass, de maker van het prachtige eerste doelpunt, zette zich door op rechts en schilderde de voorzet op het hoofd van de vrijstaande Gomez, die Navas van dichtbij klopte. Real Madrid moet zo tevreden zijn met een punt, maar ziet leider Barcelona dus steeds verder uitlopen.

De Catalanen wonnen eerder op de dag makkelijk van Levante, dankzij doelpunten van Messi, Suarez en Paulinho.

