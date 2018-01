Barcelona op spaarstand voorbij laagvlieger Levante, Vermaelen houdt alweer de nul

Barcelona blijft voorlopig ongenaakbaar in La Liga. In eigen huis wonnen de Catalanen daags na de transfer van Coutinho makkelijk met 3-0 van laagvlieger Levante. Een nieuwe clean sheet voor Thomas Vermaelen, die niet meer uit de basis is weg te denken bij Barça. Lionel Messi en Luis Suarez zorgden met twee knappe doelpunten voor een geruststellende voorsprong aan de rust. In de blessuretijd tikte Paulinho de 3-0 eindstand tegen de touwen.