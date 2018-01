Diego Costa is helemaal terug: doelpunt en domme rode kaart bij comeback in La Liga

1ste match in @LaLiga 1ste goal 1ste rode kaart @DiegoCosta is back! pic.twitter.com/QGnyO3twin

Diego Costa heeft zijn start niet gemist bij Atletico Madrid. De spits, die overkwam van Chelsea, scoorde eerder deze week al in de Copa del Rey, amper enkele minuten na zijn invalbeurt. Zaterdag speelde hij zijn eerste wedstrijd in de Primera Division en opnieuw eiste hij de hoofdrol op. Costa zette de 2-0 eindstand op het bord iets voorbij het uur, maar kreeg nadien een tweede gele kaart voor het juichen met de fans.

Correa (18.) bezorgde Atletico een 1-0 ruststand. In de tweede helft eiste Costa een hoofdrol op. De spits, die de hele partij al op het randje speelde, kwam op het uur goed weg toen hij slechts geel kreeg voor een elleboogstoot. Wanneer de nieuwe aanwinst (68’) even later de 2-0 nette, leek hij alsnog matchwinnaar te worden. Costa vierde zijn treffer echter te uitbundig met de fans, waardoor hij met een tweede geel het veld moest verlaten. Atletico kwam met tien niet meer in de problemen en behield zijn 2-0 voorsprong. Yannick Carrasco werd bij de thuisploeg na een kwartier in de tweede helft naar de kant gehaald.

Atletico (39 punten) staat in de stand op de tweede plaats, op zes punten van leider Barcelona dat een match minder telt. Valencia (34 punten, één match minder) en Real Madrid (31 punten, twee matchen minder) volgen.

