Barcelona zet scheve situatie tegen zwart beest toch nog recht dankzij pareltjes van Suarez en Messi

FC Barcelona is er na zeven jaar dan toch in geslaagd nog eens te winnen op bezoek bij Real Sociedad. Het zag er na dik een halfuur spelen nochtans niet goed uit bij een 2-0-tussenstand, maar onder meer dankzij Luis Suarez die een begenadigd dagje kende werd die scheve situatie nog rechtgezet: 2-4. En uiteraard pikte ook Lionel Messi zijn (prachtig) doelpuntje mee… Het nog steeds ongeslagen Barça staat zo riant op kop in Spanje, met negen punten voorsprong op naaste achtervolger Atlético Madrid.

Thomas Vermaelen mocht weer in de basis starten bij Barça, bij de thuisploeg startte Adnan Januzaj op de bank.

Real Sociedad ontpopte zich de voorbije jaren tot het echte zwarte beest van FC Barcelona: de Catalanen konden er sinds het seizoen 2010-2011 niet meer winnen. Meer zelfs: vijf keer ging het zelfs onderuit in San Sebastian. En na amper elf minuten zag het er opnieuw niet goed uit voor de bezoekers toen Willian Jose de score opende:

Juanmi verdubbelde zelfs iets voorbij het halfuur de score, 2-0:

Thomas Vermaelen viel bij de twee tegengoals niets te verwijten maar het was het sein voor Barcelona om de rug te rechten. Nog voor het rustsignaal scoorde Paulinho de 2-1-aansluitingstreffer:

Barcelona was met duidelijke intenties uit de kleedkamer gekomen en Luis Suarez maakte na amper zes minuten in de tweede helft gelijk met een héérlijke plaatsbal: 2-2:

Terwijl de regen met bakken uit de hemel viel, kreeg Sociedad het steeds moeilijker om stand te houden. Ousmane Dembélé kwam in de plaats van Paulinho en moest voor meer snelheid zorgen. Het was echter opnieuw Suarez die vanuit het niets een tweede keer kon scoren op assist van Vermaelen, die een slechte uittrap van de doelman terugkopte. Het achtste doelpunt in zes wedstrijden voor de Uruguyaan, zijn dertiende in totaal dit seizoen:

Januzaj mocht het laatste kwartier nog volmaken maar kon niets meer forceren. Integendeel, Lionel Messi had nog niet gescoord en dus besloot de Argentijn om een vrije trap heerlijk in doel te schilderen: 2-4!

Barça staat zo nog wat rianter op kop in Spanje, met negen punten voorsprong op naaste achtervolger Atlético Madrid. Aartsrivaal Real Madrid volgt na hun nederlaag tegen Villareal nu al op 19 punten...

Lionel Messi snoept Gerd Müller record af



Lionel Messi met zijn goaltje bovendien het doelpuntenrecord van de Duitser Gerd Müller gebroken. De voormalige "Bomber" van Bayern München bëeindigde zijn loopbaan met 365 goals in de Bundesliga. Messi maakte voor Barcelona tegen Real Sociedad zijn 366e doelpunt in de Spaanse competitie. Daarmee mag de Argentijnse balgoochelaar zich nu topscorer aller tijden noemen in één van de vijf topcompetities in Europa (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk).