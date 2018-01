Messi loodst Barcelona in slotfase voorbij degradatiekandidaat Alaves met schitterende vrije trap

Leo Messi doet het hem weer. Met een heerlijke vrije trap in de slotfase loodste hij competitieleider Barcelona voorbij een stug verdedigend Alaves. De Catalanen behouden hun voorsprong van elf punten op eerste achtervolger Atletico Madrid.

Een ongeïnspireerd Barcelona ging in de eerste helft weliswaar op zoek naar de openingstreffer maar het waren de bezoekers die gebruik maakten van de gegeven ruimte. Met twee passen werd de Zweed John Guidetti, ex-Feyenoord, vanop de eigen helft voorbij alleen voor Ter Stegen geloodst. Al uitglijdend trapte de Zweed zijn ploeg alsnog op voorsprong: 0-1. De Catalaanse verdediging, zonder de geblesseerde Vermaelen, zag er maar beroerd uit.

De thuisploeg ging na de pauze op zoek naar de overwinning. Maar pas in het laatste kwart van de wedstrijd rendeerde de offensieve aanpak. Eerst was er Luis Suarez die de gelijkmaker nette, in de slotfase gevolgd door een heerlijke vrije trap van Messi, goed voor de winnende treffer. Toch kroop de thuisploeg nog door het oog van de naald toen Umtiti een schot binnen de grote rechthoek met de arm afblokte. Ook Suarez kwam nog negatief in het nieuws door een Alaves-verdediger vrijwillig aan te trappen. Dit had altijd een rode kaart moeten zijn.