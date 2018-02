Barcelona kan Catalaanse derby niet winnen, maar verbetert wel clubrecord

Ook op speeldag 22 van La Liga heeft Barcelona geen nederlaag geleden. De Catalanen kwamen wel goed weg op het veld van streekgenoot Espanyol: het werd 1-1. Piqué scoorde pas in het slot de gelijkmaker, maar zorgde er zo wel voor dat Barça een clubrecord verbeterde: door het gelijkspel heeft Barcelona nu het oude record uit het seizoen 2009/2010, toen de Catalanen het seizoen begonnen met 21 ongeslagen wedstrijden, verbeterd.

Nadat nummer vier Real Madrid gisteren alweer punten liet liggen, kreeg Barcelona een unieke kans om de voorsprong op de aartsrivaal nóg verder uit te diepen. Het gat tussen beide clubs bedroeg vooraf immers al 18 punten. Barça kon bovendien een clubrecord breken. Bij winst tegen Espanyol zou Barcelona een seizoensstart van 22 ongeslagen wedstrijden realiseren - een verbetering van het record van Pep Guardiola in het seizoen 2009-2010. Met het oog op de halve finale van de Copa del Rey tegen Valencia van komende donderdag kregen enkele basisspelers rust van coach Valverde. Zo kon het gebeuren dat niet alleen sterspeler Lionel Messi maar ook Jordi Alba, Sergi Roberto, Ivan Rakitic en Aleix Vidal op de bank begonnen.

In de eerste helft moest het vernieuwde Barcelona zich duidelijk nog wat inwerken, want veel flair kwam er niet in het spel. De beste kans werd genoteerd door nieuweling Philippe Coutinho, die de dwarsligger trof. Espanyol speelde goed mee, maar kon zelf geen grote kansen afdwingen. 0-0 was de logische ruststand. In de tweede helft speelde Barcelona meteen met vuur toen Baptistao de bal tegen de netten trapte, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd aangezien de bal even voordien net buiten de lijnen was gegaan.

Foto: Photo News

GOAAAL! Espanyol neemt de leiding in de Catalaanse derby! ⚽️ #EspanyolBarça pic.twitter.com/mXgyX6Wycn — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 februari 2018

Espanyol bleef het goed doen en dus greep Barcelona-coach Valverde in. Met nog een halfuur te spelen kwam Messi het veld op voor Alcacer, terwijl Semedo werd afgelost door Sergi Roberto. Er kwam wat verbetering in het spel, maar het was Espanyol dat halverwege de eerste helft de score opende. Na een fantastische voorzet van Moreno bracht Gerard het thuispubliek in extase met de 1-0. Het signaal voor Barcelona om nog verder naar voren te trekken. Na 82 minuten moest de sterk keepende Diego Lopez zich toch gewonnen geven toen Messi een vrije trap voor doel slingerde en Piqué - die nota bene de volledige wedstrijd op de korrel werd genomen door de thuisfans - de bal tegen de netten kopte. De 1-1 zou tot het einde op het bord blijven staan.

Barcelona blijft autoritair op kop in La Liga met 58 punten en heeft bovendien nog steeds geen enkele wedstrijd verloren. Atlético Madrid kan later vanavond wel tot op negen punten naderen als het thuis wint van Valencia.