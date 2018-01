Napoli en scorende Mertens uitgeschakeld in beker door goal Belgische rechtsback

Hij had vorige maand geen minuut mogen spelen voor zijn club, maar op bezoek bij topclub Napoli greep Timothy Castagne zijn kans. De jonge Belgische rechtsback scoorde de 0-1 voor zijn club Atalanta en hielp zo mee aan een stunt in de kwartfinales van de Italiaanse beker: 1-2. De aansluitingstreffer van Rode Duivel Dries Mertens kwam te laat.

Tegen een sterk vertimmerd Napoli, waar Rode Duivel Dries Mertens aanvankelijk rust gegund werd, zag Castagne zijn moment kort na rust gekomen. De Belgische rechtsback rukte mee op en zag een afgeblokt schot voor zijn voeten vallen. Vanuit een scherpe hoek trapte hij onhoudbaar in het dak van het doel.

Timothy Castagne officiel? zet Atalanta op weg naar de halve finale van de Coppa Italia! pic.twitter.com/piN6pfPq0j — Play Sports (@playsports) 2 januari 2018

Meteen daarna greep Napoli-trainer Sarri in en gooide hij Dries Mertens in de strijd. Dat rendeerde pas in de slotfase, maar toen had Alejandro Gomez de bezoekers al verrassend op 0-2 gebracht. Mertens bracht echter nog heel even de spanning terug door een voorzet tussen verdediger en doelman in het verste hoekje te koppen.

Dankzij het doelpunt van Castagne haalt Atalanta de halve finales van de Italiaanse beker. Het mag het nu opnemen tegen de winnaar van de derby tussen Juventus en Torino. Napoli is uitgeschakeld.