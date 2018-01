Juventus klopt Atalanta in halve finale Coppa Italia, Buffon keert terug en pakt meteen penalty

Juventus moest vandaag op bezoek bij Atalanta voor de heenmatch van de halve finale van de Coppa Italia. Morgen spelen AC Milan en Lazio Roma de andere halve finale. Bij Atalanta stond onze landgenoot Timothy Castagne in de basis. Juventus won zuinig met 0-1.

Higuain opende de score voor Juventus al na drie minuten. Met een knappe actie zette hij de verdediger in de wind en schoot hij onhoudbaar in de verste hoek. Nog voor het half uur kreeg Atalanta de kans om gelijk te maken. Benatia raakte de bal met de arm in de zestien. Hoewel het een aangeschoten bal leek, legde de ref de bal toch op de stip. Atalanta-spelmaker Alejandro Gomez nam zijn verantwoordelijkheid, maar de 40-jarige Gianluigi Buffon stopte zijn penalty. De tweede helft waren er nog amper doelkansen te tellen en het bleef uiteindelijk bij 0-1, een gunstige uitgangspositie dus voor de Oude Dame.