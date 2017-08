Assist Nainggolan volstaat niet voor AS Roma, Icardi schiet Inter naar de zege

AS Roma heeft zaterdagavond de topper van Inter Milaan verloren. Op de tweede speeldag van de Italiaanse Serie A werd het 1-3 voor de Milanezen. Mauro Icardi ontpopte zich met twee doelpunten tot de Romeinse kwelduivel. Nainggolan heeft zo een echte baalweek achter de rug, nadat hij ook al niet werd geselecteerd voor de Rode Duivels.

Radja Nainggolan begon geprikkeld aan de wedstrijd nadat hij vrijdag door bondscoach Roberto Martinez gepasseerd werd in de selectie van de Rode Duivels. In de vijftiende minuut was het Nainggolan die Edin Dzeko met een prachtige steekpass de 1-0 voorschotelde. Vlak voor rust had Nainggolan pech toen hij zijn schot op de paal zag stranden.

De wedstrijd ging goed op en neer en in de 67e minuut bracht goaltjesdief Mauro Icardi Inter langszij met een schot aan de rand van het strafschopgebied. Uiteindelijk was het opnieuw Icardi die Roma in de 77e minuut de doodsteek gaf. In het slot werd het nog 1-3 via de Uruguayaan Matias Vecino (87.). Zinho Vanheusden kwam niet van de bank bij Inter.

