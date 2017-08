Mertens bij eerste basisplaats van nieuwe seizoen meteen weer goed voor goal

Dries Mertens heeft zijn eerste doelpunt van het seizoen gescoord in de Serie A. De Rode Duivel scoorde de 2-1 in de thuismatch van Napoli tegen Atalanta, een volley nadat zijn maatje Lorenzo Insigne de bal slim breed gekopt had. In de slotfase gaf hij ook nog een assist voor het laatste doelpunt van de thuisploeg voor de 3-1 eindstand.