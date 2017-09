Karatekid Dries Mertens is niet te stoppen en dolt ook met promovendus

Dries Mertens heeft de lijn van vorig seizoen gewoon doorgetrokken. De Rode Duivel ontpopte zich toen plots als een echte topschutter en moest alleen Edin Dzeko laten voorgaan in de strijd om de topschutterstitel. Ook dit seizoen vliegen ze vlot binnen. Thuis tegen promovendus Benevento scoorde Mertens als zijn derde, vierde en vijfde van het seizoen in de Serie A. De afwerking was om duimen en vingers vanaf te likken, als een ware karatekid verschalkte hij de bezoekende doelman en maakte hij er 3-0 van. Het was het begin van een hattrick, Napoli won met 6-0.

In de tweede helft zette onze landgenoot nog twee keer een strafschop om, goed voor het vijfde en zesde Napolitaanse doelpunt. De doelman van Benevento dook bij de eerste penalty nog naar de goede hoek, maar het schot keren lukte niet.

.@dries_mertens14 met zijn tweede van de namiddag ! pic.twitter.com/U2AbAi4Cp7 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 september 2017

Twee penalty en een hattrick voor @dries_mertens14 !pic.twitter.com/JklbSSW97l — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 september 2017

Napoli liet geen spaander heel van de neo-eersteklasser, waar Samuel Armenteros (ex-Anderlecht) in de basis stond. Allan en Insigne hadden de thuisploeg al binnen het eerste kwartier op voorsprong gezet. Kort na het eerste doelpunt van Mertens pikte ook Insigne zijn goaltje mee. In de tweede helft was het dan twee keer Mertens die de score opdreef.

