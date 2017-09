Stortregen houdt Nainggolan en co niet tegen: Rode Duivel scoort eerste van het seizoen in vlotte zege

AS Roma nam het zaterdagavond op tegen Hellas Verona. Het liep in de eerste helft meteen van een leien dakje. Na een prachtige en snelle combinatie in de gietende regen schoof Radja Nainggolan de 1-0 tegen de touwen. Niet veel later verdubbelde Edin Dzeko de voorsprong voor de Romeinen. De Bosniër legde in de tweede helft nog de 3-0 eindstand vast.

Het is voor AS Roma de tweede zege van het seizoen. Het staat voorlopig zevende in het klassement, maar heeft nog een wedstrijd te goed. Vorige week werd de partij tegen Sampdoria uitgesteld wegens hevige regenval.

